نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—عقّب المؤلف والمعلق السعودي، علي الشهابي على التطورات الأخيرة بين السعودية وإيران وتوقيعهما على اتفاق في العاصمة الصينية، بكين، وما إن كانت هذه الخطوة تعتبر مؤشرا على خسارة أمريكا لنفوذها.

ورد الشهابي في مقابلة مع CNN: "إلى حد ما نعم قليلا، أعني أن ما تفعله المملكة العربية السعودية هو أنها تكمل علاقتها الوثيقة مع أمريكا والغرب بعلاقة استراتيجية وثيقة للغاية مع الصين، وأنت تعلم، بعد تعرض حقول النفط السعودية للهجوم في عام 2019 من قبل الإيرانيين، وعندما لم يكن هناك رد فعل من الولايات المتحدة، خُرق التأثير الرادع لأمريكا تجاه إيران في الخليج حقًا".

وتابع الشهابي قائلا: "كانت هناك طرق مختلفة يمكن للسعودية أن تستجيب عبرها، كان بإمكانها الرد عسكريًا لكنها قررت الرد سياسيًا.. وتجلب الصين ثقلها السياسي والاقتصادي على طهران للتأثير على السلوك الإيراني، وهذا حقًا ما يقوم عليه هذا التوجه بأكمله".

وأضاف: "تستورد الصين غالبية نفطها بالفعل، أعني 40 بالمائة من نفطها يأتي من الخليج أو الخليج العربي أو الخليج الفارسي.. لذلك فإن للصين مصلحة كبيرة في استقرار منطقة الخليج، وعليه فإن من المنطقي أن تشارك الصين بشدة في ضمان هذا الاستقرار، ومن الواضح الآن أن أمريكا تستفيد من ذلك الاستقرار في الغرب، كما أن الاقتصاد العالمي يستفيد منه.. لذا فالجميع فائز هنا. لكن الصين هي القوة الأساسية التي تحصل على نفطها من الخليج في الوقت الحالي. لذلك فإن لها مصلحة كبيرة في استقرار الخليج وهذه الاتفاقية تعمل على تحقيق هذا الاستقرار".