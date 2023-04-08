دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— في أول ظهور له بعد الضربات الإسرائيلية بلبنان، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الجمعة، إنه سيترك الحديث بالتفصيل عن الضربات الإسرائيلية، إلى الجمعة المقبل.

ونقلت قناة المنار التابعة لحزب الله على لسان نصرالله قوله: "نظرًا لما حصل يوم أمس وفجر اليوم من أحداث في جنوب لبنان ونظرًا لترابط الأحداث في القدس والضفة الغربية وفي سوريا كونها تدور في محور واحد وقضية واحدة سأترك الحديث بالتفصيل إلى يوم الجمعة المقبل حيث نحيي مناسبة يوم القدس العالمي".

ودعا نصرالله في كلمته: "لأوسع مشاركة بإحياء مناسبة يوم القدس العالمي كجزء من المواجهة التي يخوضها الشعب الفلسطيني وشعوب منطقتنا دفاعًا عن القدس والمسجد الأقصى".

وكان حزب الله اللبناني، قد قال إن ثلاث غارات إسرائيلية أصابت منطقة مفتوحة في منطقة صور، لافتا إلى أن الطائرات الإسرائيلية غادرت الأجواء اللبنانية، وفقا لما ذكرته قناة المنار التابعة للحزب في تقرير سابق.