مسؤول يكشف لـCNN عن جهود قطر لـ"تهدئة الوضع" في المنطقة

الشرق الأوسط
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مسؤول يكشف لـCNNعن جهود قطر لـ"تهدئة الوضع" في المنطقة
صورة أرشيفية لغارة إسرائيلية على غزة يوم الجمعة Credit: MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images

(CNN)-- قال مسؤول قطري، لشبكة CNN، الجمعة، إن بلاده تتوسط من أجل "تهدئة الوضع على جميع الأصعدة ".

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وأضاف المسؤول أن "الهدف الأساسي لقطر هو منع إراقة الدماء غير الضرورية وتجنب العواقب المدمرة للفلسطينيين والسكان المدنيين".

وتابع المسؤول أن "آخر اتصال تم ظهر الجمعة"، دون أن يحدد من تم الاتصال به.

وليس من الواضح أي من الأطراف المتحاربة كان المسؤولون القطريون يتواصلون معها.

يذكر أن قطر لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق من يوم الجمعة، نهاية عملياته العسكرية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على الضربات الصاروخية التي تعرضت لها إسرائيل على مدار اليومين الماضيين.

وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي لـCNN إن عمليات إسرائيل في غزة ولبنان انتهت طالما لم يتم إطلاق صواريخ جديدة.

وكانت إسرائيل وجهت ضربة لقطاع غزة، مساء الخميس، استهدفت خلالها مواقع وأنفاق لحركة "حماس".

واستهدفت إسرائيل أيضا مواقع في جنوب لبنان، فجر الجمعة، قيل إنها تُستخدم لإطلاق صواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية.

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