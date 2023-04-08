أمريكا: ندين بشدة "الهجمات الإرهابية" التي وقعت في إسرائيل

(CNN)-- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، أنها "تدين بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في الضفة الغربية وتل أبيب".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في بيان، إن بلاده "تدين بشدة تلك الهجمات الإرهابية"، وأضاف أن "الهجمات الثلاث المروعة، والتي قُتل فيها 3 وأصيب 8 آخرون على الأقل، كان لها تداعيات على مواطنين في إسرائيل وإيطاليا والمملكة المتحدة"، وتابع أن "استهداف المدنيين الأبرياء من أي جنسية أمر غير مقبول".

وأكد أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب حكومة وشعب إسرائيل"، وذكر: "نحن على اتصال وثيق مع شركائنا الإسرائيليين، ونعيد التأكيد على التزامنا الدائم بأمنهم".

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، في بيان، الجمعة، أن نتنياهو أصدر أمرا للشرطة والجيش باستدعاء قوات إضافية لـ"مواجهة الهجمات الإرهابية".

وأضاف البيان أن نتنياهو "أصدر تعليمات للشرطة بتعبئة جميع وحدات شرطة الحدود في الاحتياط وكذلك وجه الجيش لتعبئة قوات إضافية لمواجهة الهجمات الإرهابية".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت، إن "شخصا قتل، وأصيب 6 في هجوم إرهابي وقع بتل أبيب".

وأضافت الوزارة، عبر تويتر، أن "الشرطة قالت انه تم تلقي بلاغ عن اصطدام سيارة بعدد من المارة في تل أبيب".

ووفقا لخدمة الطوارئ الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء) فإن "كل الضحايا كانوا من السياح ".

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، عبر تويتر، إن الرجل الذي قُتل في الهجوم، إيطالي الجنسية، وأضاف: "السلطات الإسرائيلية تؤكد مقتل المواطن الإيطالي أليساندرو باريني، وأبلغتنا عن احتمال إصابة مواطنين آخرين في الهجوم الجبان"، وتابع: "أعرب عن إدانتي الشديدة للإرهاب، وأقدم التعازي لعائلات الضحايا".

وأعلن المتحدث باسم رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، في بيان مقتضب، أن ميلوني"تتابع بقلق آخر المستجدات بشأن الهجمات في تل أبيب والتي طالت مواطنين إيطاليين".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، في وقت سابق من يوم الجمعة، نهاية عملياته العسكرية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على الضربات الصاروخية التي تعرضت لها إسرائيل على مدار اليومين الماضيين.

وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN إن عمليات إسرائيل في غزة ولبنان انتهت طالما لم يتم إطلاق صواريخ جديدة.

وكانت قد وجهت إسرائيل ضربة لقطاع غزة مساء الخميس، استهدفت خلالها مواقع وأنفاق لحركة "حماس".

واستهدفت إسرائيل أيضا مواقع في جنوب لبنان، فجر الجمعة، قيل إنها تُستخدم لإطلاق صواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية.