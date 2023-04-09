أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بأن طهران سترسل وفدا فنيا للعاصمة السعودية الرياض، خلال أيام.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (إسنا)، الأحد، أن وفدا فنيا إيرانيا سيزور المملكة العربية السعودية في الأيام القليلة المقبلة لتفقد السفارة الإيرانية في العاصمة الرياض، لإعادة فتحها.

وكان مسؤولون سعوديون، وصلوا إلى العاصمة الإيرانية طهران، السبت، للتباحث مع المسؤولين الإيرانيين حول "آليات إعادة فتح ممثليات المملكة العربية السعودية" في إيران، بما في ذلك سفارتها وقنصليتها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتأتي الزيارة في إطار "تنفيذ الاتفاقية الثلاثية المشتركة" بين السعودية وإيران والصين و "استمرارًا لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال جلسة المباحثات" التي عُقدت في بكين في وقت سابق من الأسبوع الجاري بين وزيري خارجية البلدين.

وجاءت تلك التطورات بعدما اتفقت السعودية وإيران في بكين في 10 مارس/ أذار الماضي، على عودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ 7 سنوات، وإعادة فتح السفارتين في البلدين خلال مدة أقصاها شهران.