الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو من استهداف مواقع إطلاق القذائف بسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، مقطع فيديو للضربات التي وجهتها طائرة بدون طيار "درون" لمواقع إطلاق القذائف الصاروخية صوب إسرائيل.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أدرعي على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "مسيرة لجيش الدفاع تغير على منطقة إطلاق القذائف الصاروخية داخل الأراضي السورية وتدمر منصة صاروخية".

وقال أدرعي في تغريدة منفصلة: " أغارت طائرات حربية إسرائيلية قبل قليل على أهداف إضافية في سوريا ومن بينها مجمع عسكري تابع للفرقة الرابعة بالإضافة الى رادار ومواقع مدفعية تابعة للجيش السوري.. تأتي هذه الغارات بعد ان استهدفت مسيرة اسرائيلية منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمت لإطلاق القذائف من داخل سوريا".

وتابع: " تأتي كل هذه الغارات ردًّا على إطلاق القذائف الصاروخية من داخل الأراضي السورية باتجاه إسرائيل.. يحمل جيش الدفاع الدولة السورية مسؤولية ما يجري داخل أراضيها ولن يسمح بمحاولات لخرق السيادة الإسرائيلية".