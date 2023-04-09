بذكرى احتلال بغداد.. رغد صدام حسين تهاجم "جهات مريضة" صاحبت المحتل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجمت رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين من وصفتهم بـ"جهات مريضة" رافقت "المحتل" وذلك في بيان بالذكرى الـ20 لاحتلال العاصمة العراقية، بغداد في الـ9 من أبريل/ نيسان 2003.

البيان الصوتي نشرته رغد صدام حسين على صفحتها الرسمية بتويتر، وقالت فيه: "أيها العراقيون الابطال، تمر علينا اليوم الذكرى العشرون لاحتلال العراق، تحت تسميتهم الشهيرة اتينا كي نحرر العراق وزعمهم الديمقراطية، الاحتلال الذي قتل وهجر واجتث ودمر كل البنى التحتية وخلف الأمية والدمار وأصبح الكثير من أطفال وشباب العراق بلا تعليم كي يخضعوا لجهات مريضة صاحبت وجود المحتل وبل ودعم المحتل لهم أيضا كل تلك القرارات والأطماع تحطمت على أرض العراق بشجاعتكم ومقاومتكم لهم على مدى 20 عاما".

وتابعت قائلة: "نلك المرحلة التي دمرت العراق والمنطقة العربية أيضا واخترقت هذه المنطقة جهات متطرفة متنوعة تحت مسميات عديدة، لقد أصبحوا اليوم مجبرين على ذكر إنجازات الحكومة العراقية الوطنية بقيادة الرئيس الشهيد صدام حسين قبل 2003 والتي حافظت على كرامة العراقيين وأمنهم في أن تمسه يد محتل أو طامع، اليوم أصبح الشارع العراقي مدركا من هم أعداء العراق الحقيقيون.."

وأضافت: "أيها العراقيون الأبطال، أيها الشعب العراقي الأصيل لن اتخلى عن دوري ما حييت بعد التوكل على الله سبحانه وسيظل هدفي معكم أن ينتقل العراق لمرحلة أفضل وأجمل تليق به وبتاريخه.. أوصيكم ببعض لا تدعوا محتلا أو عميلا يشق صفوفكم وضعوا العراق بين أعينكم وهدفا لكم دوما.."