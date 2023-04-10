القدس (CNN)-- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على فتى يبلغ من العمر 15 عاما في مخيم "عقبة جبر" للاجئين بالقرب من مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، الاثنين.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الفتى"استشهد برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن"، وتابعت أن "شخصين آخرين أصيبا بالرصاص الحي وتم نقلهما إلى مستشفى في أريحا لتلقي العلاج".

وفي المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي، عبر تويتر، أن قواته "تنفذ عملية في المخيم".

وقال الجيش، في بيان، إنه داهم المخيم "من أجل القبض على مشتبه به بالإرهاب"، وأضاف: "عند مغادرة الجنود المنطقة، فتح مثيرو الشغب النار تجاههم وألقوا عبوات ناسفة وزجاجات مولوتوف، ورد الجنود بالذخيرة الحية".