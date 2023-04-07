(CNN)-- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت وألحقت أضرارًا بمستشفى الدرة للأطفال في القطاع، وتسببت في معاناة الأطفال الذين تم إدخالهم لتلقي الرعاية الطبية.

وجاء في بيان لوزارة الصحة صدر، الجمعة، وقالت فيه: "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المنشآت الصحية، وهذا أمر غير مقبول".

وأدانت وزارة الصحة الهجمات قائلة: إنها "لا تعرض حياة المرضى للخطر فحسب، بل تخلق أيضًا إحساسًا بالخوف وانعدام الأمن بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى وعائلاتهم".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء الخميس، أنه قصف أهدافا تابعة لحركة حماس في جنوب لبنان وغزة، في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالان، أنه قد أمر بالاستعداد لـ"كافة الردود الممكنة" بعد إطلاق صواريخ من لبنان وغزة على إسرائيل، والذي جاء وسط تصاعد التوترات في القدس والمسجد الأقصى.