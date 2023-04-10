(CNN)-- قال مسؤول إماراتي رفيع، لشبكة CNN، الاثنين، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم "جهود السعودية لتحقيق حل سياسي" للحرب في اليمن.

وأضاف المسؤول: "منذ بداية الأزمة اليمنية، دعمت الإمارات العربية المتحدة دائما المملكة العربية السعودية، وتدعم بشكل كامل الجهود الحالية التي تبذلها المملكة لإيجاد حل سياسي للأزمة، لإحلال السلام ووضع حد دائم للأعمال العدائية بين جميع الأطراف اليمنية المختلفة".

وتابع: "تأمل الإمارات في بدء مسيرة بناءة بين جميع اليمنيين".

يذكر أن الإمارات عضو في التحالف الذي تقوده السعودية لكنها سحبت قواتها جزئيًا من اليمن في 2019.

كان وفد عُماني سعودي التقى مع رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، مساء الأحد، في القصر الجمهوري العاصمة صنعاء، حسب وكالة الأنباء اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون.

ويأتي اللقاء ضمن جهود جارية من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم بين المملكة العربية السعودية، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، التي تخوض حربًا في اليمن منذ عام 2015.

ويوم السبت، وصل وفدان من المفاوضين السعوديين والعمانيين إلى العاصمة اليمنية، وسط آمال كبيرة في إنهاء الحرب.

وأظهرت لقطات مصورة لوكالة الأنباء اليمنية، لحظة مصافحة ممثلي الوفدين السعودي والعُماني لرئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين.

ورحب المشاط بالوفدين العماني والسعودي، وعبر عن امتنان الشعب اليمني لجهود الوساطة التي تقودها سلطنة عمان، "ودورها الإيجابي في تقريب وجهات النظر وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام المشرف"، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية.

وهذه التطورات المتسارعة بشأن الأزمة في اليمن، سبقها تقارب مفاجئ بين الخصمين اللدودين، السعودية وإيران، في 10 مارس/ آذار الماضي، عندما تم الإعلان عن توصلهما إلى اتفاق برعاية صينية على استئناف العلاقات بينهما.

وقال مسؤولون حوثيون إن 13 سجينا أفرجت عنهم السلطات السعودية، في إطار صفقة لتبادل الأسرى، وصلوا إلى مطار صنعاء الدولي، السبت.