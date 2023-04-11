القدس (CNN)-- عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤتمرًا صحفيًا، مساء الاثنين، تحدث فيه عن أسبوع من التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وجيرانها، فيما تراجع عن قراره وأعلن أنه لن يقيل وزير الدفاع يوآف غالانت.

وقال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية استهدفت أهدافا لحزب الله وحركة حماس في لبنان، الخميس، بعد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إنه قصف أهدافا تابعة لحماس في لبنان.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي: "في لبنان، هاجمنا من الجو أهدافا للبنية التحتية لأهداف حزب الله وحماس في لبنان. لقد تصرفنا بطرق أخرى لن أتطرق إليها هنا".

وتعهد نتنياهو بأن الحكومة السورية "ستدفع ثمناً باهظاً" إذا "استمرت في السماح" بإطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على الأراضي الإسرائيلية.

وقال نتنياهو: "في سوريا، عملنا ضد أهداف إيرانية وأهداف للنظام السوري. يعرف نظام الأسد بالفعل أن الثمن الذي جعلناه يدفعه ليس سوى البداية. إذا استمروا في السماح بإطلاق الصواريخ وإرسال الطائرات بدون طيار إلى إسرائيل، فإن نظام الأسد سيدفع ثمناً باهظاً للغاية".

من ناحية أخرى، أشار نتنياهو إلى أنه "في ليلة واحدة، أسقطنا خمسين طناً من القنابل على أهداف مهمة لحماس فوق وتحت الأرض (في غزة)".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، في خطابه أنه لن يقيل وزير الدفاع يوآف غالانت - وهي بادرة أعلن عنها الشهر الماضي بعد أن دعا غالانت بشكل علني إلى تأجيل إصدار تشريع جديد مثير للجدل - قائلاً إنه "قرر ترك الخلافات وراءنا".

وأثار إعلان نتنياهو الشهر الماضي أنه سيقيل غالانت احتجاجا فوريًا غير مسبوق.