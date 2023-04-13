سامح شكري من أنقرة: الاتفاق على التحضير لعقد قمة بين السيسي وأردوغان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، مباحثات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة، حول تطبيع العلاقات بين البلدين.

ومن المقرر أن يتم التحضير لقمة مشتركة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت لاحق، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للاتفاق على جدول زمني لعودة السفراء بين البلدين، بحسب ما أعلن وزير الخارجية المصري.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أوغلو: "اتفقنا على إطار زمني محدد بشأن الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية والتحضير لقمة على مستوى رئيسي البلدين".

وأضاف: "هناك إرادة سياسية لتفعيل العلاقات الثنائية، واتفقنا على إطار زمني محدد لعقد قمة ثنائية على مستوى الرؤساء".

ومن جانبه، قال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري: "من الآن فصاعدا سنعمل مع مصر على توثيق التعاون بشأن ليبيا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة (الأناضول) التركية للأنباء.

وأضاف أوغلو: "نريد تعزيز السياحة بين مصر وتركيا، لأن تبادل الزيارات والاجتماعات مفيد بالنسبة للبلدين".

وأوضح: "خلال زيارتي لمصر طالبت تقديم الدعم بما يتعلق بفعاليات مؤسساتنا الموجودة في مصر، ونريد تسريع خطوات التعاون في ظل توافق الرؤى بيننا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد على صفحته الرسمية على تويتر إن "الوزير سامح شكري ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عقدا اجتماعاً ثنائياً مغلقاً بالخارجية التركية".