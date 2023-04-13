دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، من "فرض إسرائيل قيودا تحد من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، وتقليص أعداد المحتفلين بسبت النور".

وقال الناطق باسم الوزارة السفير سنان المجالي، في بيان، إن "جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحر وغير المُقيد إلى كنيسة القيامة يوم السبت المقبل، لممارسة شعائرهم الدينية، مرفوضة ومدانة"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد المجالي أن على "إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف جميع الإجراءات التضييقية على مسيحيي القدس المحتلة، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرية العبادة في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة"، حسب البيان.

وشدد على أن "الأردن، وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بكل الخطوات المُمكنة لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس لتكون مفتاحا للسلام ورمزاً للتسامح والوئام".