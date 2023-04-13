أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- دعا تجمع المهنيين السودانيين (SPA)، وهو تحالف ناشط في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) إلى "تغليب صوت العقل" من أجل منع الاشتباكات بين القوتين المتنافستين في السودان.

ويأتي بيان تجمع المهنيين السودانيين بعد أن حذر الجيش السوداني، الخميس، من خطر المواجهة، عندما حشدت قوات الدعم السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف أيضا باسم "حميدتي" قواتها داخل العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى في أنحاء البلاد.

وقال التجمع في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا): "ندعو قادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة والمخابرات العامة بتغليب صوت العقل بينهم، والقيام بدورهم في حماية الأمن الداخلي والوطني للسودان".

وجاء في بيان نشرت وكالة الأنباء السودانية: "لا تدعوا اختلاف وجهات النظر والآراء الفنية حول قضايا الاندماج، ذريعة وسببًا لإشعال الحرب والصراع".

كما دعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي كان له دور فعال في تنظيم انتفاضة السودان لعام 2019 التي أدت إلى الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير الذي استمر ثلاثة عقود، إلى استعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في السودان بعد انقلاب عسكري نفذه الجيش وقوات الدعم السريع عام 2021.

وكان السودان يحكمه تحالف غير مستقر بين الجماعات العسكرية والمدنية منذ عام 2019. لكن في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، سيطر الجيش فعليًا على السلطة، وحل مجلس السيادة والحكومة الانتقالية، واحتجز رئيس الوزراء آنذاك عبد الله حمدوك مؤقتًا.

وتصاعدت التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أخر توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد.