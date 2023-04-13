(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، أن القوات الأمريكية اعتقلت، مساء السبت، عنصراً من تنظيم (داعش)، واثنين من معاونيه في شرق سوريا.

وجاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية أن الناشط حذيفة اليمني هو "مساعد هجمات داعش"، ألقت القوات الأمريكية القبض عليه واثنين من رفاقه خلال غارة بطائرة هليكوبتر، السبت. وذكر البيان أن اعتقالهم سيعطل "قدرة تنظيم داعش على التخطيط وتنفيذ عمليات".

وقال الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، الأربعاء: "العمليات ضد داعش مهمة لأمن المنطقة واستقرارها".

وأضاف: "لا يزال تنظيم (داعش)، يشكل تهديداً للمنطقة وما وراءها، حيث يحتفظ التنظيم بالقدرة على القيام بعمليات في العراق وسوريا، والرغبة في شن هجمات خارج منطقة الشرق الأوسط، ولا تزال أيديولوجيته الدنيئة تشكل تهديدا، وعمليات مثل هذه العملية تؤكد مجددا التزامنا بالهزيمة الدائمة لداعش".