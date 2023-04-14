القدس (CNN)-- مرت صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك دون وقوع حوادث في مجمع المسجد الأقصى في القدس.

وقال شهود عيان إن المواجهة التي وقعت في الصباح الباكر خارج مجمع المسجد الأقصى، الجمعة، حيث استخدمت الشرطة الإسرائيلية القنابل الصوتية والهراوات لتفريق حشد من الفلسطينيين، لم تحفز على مزيد من الاشتباكات، وخفت حدة التوتر بمجرد أن فتحت الشرطة الإسرائيلية بوابات المجمع.

ولم ترد الشرطة الإسرائيلية على استفسار CNN بشأن المواجهة.

وأدى نحو 250 ألف شخص، الصلاة داخل وحول مجمع الحرم الشريف الذي يضم المسجد الأقصى حسبما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وقالت الشرطة الإسرائيلية في القدس إن نحو 130 ألف شخص أدوا الصلاة في المجمع.

وبعد أسابيع من التوترات والعنف المتصاعد في المنطقة، بما في ذلك اقتحام الشرطة الإسرائيلية مجمع المسجد في الأسبوع الماضي مرتين بعنف، سادت مخاوف من مزيد من التصعيد في مجمع القدس الذي يضم أيضا جبل الهيكل الذي يحظى بالتقديس لدى اليهود.

وتم نشر أكثر من 2000 شرطي وشرطة حدود إسرائيلي في القدس وما يزيد عن 6000 في جميع أنحاء إسرائيل، الجمعة، حسبما أعلن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية.

وكانت سلطة الطيران المدني الإسرائيلية، أصدرت، أمرا بإغلاق مساحة بعرض 6 كيلومترات من المجال الجوي على طول الحدود مع لبنان وسوريا وغزة، صباح الجمعة، في إجراء تحذيري على ما يبدو.