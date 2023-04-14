تقرير من إعداد سلمى عبدالعزيز وعبير سلمان، ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

القدس (CNN)-- على أرض مجمع الأقصى، أحد أكثر الأماكن تقديسا في الإسلام واليهودية، يتعرض التوازن الدقيق الذي يحكم هذا الموقع المقدس للضغط.

يُسمح فقط للمسلمين بالصلاة في الأماكن المقدسة المعروفة لهم باسم "الحرم القدسي الشريف" ولليهود بـ "جبل الهيكل"، بموجب ترتيب الوضع القائم الذي تم التوصل إليه في الأصل منذ أكثر من قرن مضى. يُسمح للزوار غير المسلمين بالزيارات في أوقات معينة وإلى مناطق معينة فقط من المجمع.

لكن الكثيرين في العالم الإسلامي يخشون أن الحق في أن يكونوا المصلين الوحيدين في الموقع المقدس يتآكل ببطء بسبب تنامي حركة يهودية يمينية متطرفة.

يقع المجمع في القدس الشرقية، التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية والتي يعتبرها معظم المجتمع الدولي أراضٍ محتلة. احتلتها إسرائيل من الأردن في حرب عام 1967 وتعتبر القدس الشرقية والغربية "عاصمتها الأبدية" الموحدة.

إنه المجمع الذي نفذت فيه الشرطة الإسرائيلية مداهمات عنيفة مرتين في أقل من 24 ساعة الأسبوع الماضي. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة الإسرائيلية تضرب المصلين المسلمين بالهراوات وهم يصرخون. وقالت الشرطة إنها اقتحمت المسجد نفسه بعد أن "تحصن المئات من مثيري الشغب ومدنسي المسجد" بالداخل وألقوا الألعاب النارية والحجارة عليهم.

وأدى العنف إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان وغزة حيث ألقت إسرائيل باللوم فيها على مسلحين فلسطينيين. وردت إسرائيل بضربات جوية.

حصلت صحفيتان مسلمتان من CNN على إذن لإعداد تقرير من داخل المجمع من قبل الأوصياء الأردنيين على الموقع.

كان المجمع هادئًا نسبيًا عندما زارته CNN يوم الثلاثاء. عند بوابات المسجد الأقصى، المسجد الرئيسي في المجمع، قامت مجموعة من النساء بتلاوة القرآن قبل صلاة العصر. لقد كان شهر رمضان صاخبًا وجلب الثلاثاء المزيد من التوترات.

قالت أم كمال الكردي، وهي فلسطينية من سكان حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، لـCNN صباح الثلاثاء: "أشعر بالألم، ألم حقيقي عميق في الداخل". وأضافت: "هذا بيت الله. إنه للعبادة. ليس من أجل الاحتلال أو الاستفزاز. حتى ونحن نصلي، يستفزنا الإسرائيليون ويراقبوننا" .

وبينما كانت تتحدث أم كمال، مرت مجموعة من الزوار معظمهم من اليهود، برفقة الشرطة الإسرائيلية المدججة بالسلاح. قام أحد الضباط بتصوير مجموعة النساء عندما بدأن في تلاوة القرآن بصوت أعلى وأعلى. كان الصوت المرتفع في التلاوة هو الشكل الوحيد للاحتجاج في هذه اللحظة القصيرة ولكن المتوترة.

بحلول مساء الثلاثاء، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيمنع غير المسلمين من دخول الموقع المقدس حتى نهاية شهر رمضان. القرار ليس غير مسبوق، لكن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير قال في بيان إنه "خطأ فادح لن يجلب السلام، بل قد يؤدي فقط إلى تصعيد الموقف".

يتكون المجمع من ساحات مفتوحة كبيرة بالإضافة إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

تم بناء المسجد والقبة فوق الموقع حيث يعتقد اليهود أن معبديهم الأول والثاني قائم، ويعرف باسم جبل الهيكل، أقدس مكان في اليهودية. يُعتقد أن الحائط الغربي جزء من مجمع المعبد الثاني، ويقع أسفل الفناء. إنه الموقع الذي يقف باتجاهه اليهودي عند الصلاة.

يقول معظم الحاخامات البارزين إن على اليهود ألا يطأوا المكان. لكن حركة متزايدة من المتطرفين اليهود تقوم بحملة للسماح لهم بأداء الصلاة على الأرض، وهي دعوة يمكن أن تقلب ترتيب الوضع القائم الذي يحكم إدارة الموقع. وشهدت CNN اثنين على الأقل من المصلين اليهود وهم يصلون دون إيقافهم أو طردهم من قبل الشرطة.

بن غفير هو مدافع قوي عن الصلاة اليهودية في الموقع. كانت زيارته للمجمع في وقت سابق من هذا العام قد قوبلت بإدانة دولية.

النظام الملكي الأردني الهاشمي هو الوصي على المجمع، بناءً على اتفاقية تعود إلى عام 1924، ويدير الموقع بموجب أمانة إسلامية تسمى الوقف. لكن الخبراء يقولون إن دور الأردن أصبح رمزيًا بشكل متزايد، لأن إسرائيل هي التي تتحكم في التفتيش الأمني عند نقاط الدخول وبالتالي الوصول إلى الأماكن المقدسة. يمكن للسياح الدخول خلال ساعات الزيارة بمفردهم، لكن اليهود المتدينين غالبًا ما يصحبهم حراس مدججون بالسلاح.

الشيخ عزام الخطيب، المدير العام لدائرة الأوقاف، يرى في هذه الزيارات المتزايدة للجماعات اليهودية تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية استفزازًا للفلسطينيين وللمسلمين بشكل عام.

وقال: "إنني أرى هذه الزيارات بمثابة مداهمة لموقعنا المقدس". وأضاف "على إسرائيل أن ترفع يديها عن المسجد والمجمع لأن هذا انتهاك (لحرمة الموقع) ... ويمكن أن تؤدي إلى أحداث لا يمكن احتواءها".

إن الوضع الراهن بحد ذاته موضوع صعب المراس ومحفوف بالجدل. إنها ليست معاهدة تقليدية موقعة من قبل مختلف الأطراف خلال بعض المراسم، وبدلاً من ذلك بنيت على سوابق تاريخية تعود إلى الإمبراطورية العثمانية، عُدلت واتفق عليها من قبل هيئات مختلفة من البريطانيين إلى الأمم المتحدة وخارجها.

يقول الإمام راني أبوصبيح، إن هذا الوضع الراهن يتلاشى ببطء. وأضاف: "التاريخ يكتبه دائمًا الأقوياء". وتابع قائلا: "بالطبع، من المتوقع أنه إذا لم تكن هناك قوة للوقوف ضد هذا التعدي، فيمكن بسهولة فقدان حقوقنا".

بعض دعوات المتطرفين اليهود تتجاوز طلب الصلاة. تريد حركات الأطراف اليمينية المتطرفة أن ترى معبدًا يهوديًا ثالثًا يُبنى في الموقع. في يوم زيارة CNN، قامت مجموعات صغيرة من المتطرفين اليهود بالسخرية من المسلمين من خلال غناء "الهيكل سيُبنى" على أبواب المجمع.

أصر نتنياهو مرارًا وتكرارًا على أنه ملتزم بالحفاظ على الوضع الراهن، لكن في ظل حكومة، من أقصى اليمين المتطرف في تاريخ إسرائيل، تزداد الأصوات المتطرفة بصوت أعلى وأقوى.

بالنسبة للعالم العربي الأوسع، يُنظر إلى الأقصى على أنه الجزء الأخير للسيطرة الإسلامية في قلب القدس الشرقية. تحدثت CNN إلى المصلين المسلمين في الموقع الذين ذكروا أسماءهم الأولى فقط بسبب مخاوف أمنية.

وقال محمد، أحد المصلين في الموقع لـCNN: "الأقصى لنا بصرف النظر عما يقوله الآخرون.. الأقصى ملكنا حتى لو هاجمه مليون شخص". وأضاف: "إنها أيديولوجية نحملها في أذهاننا."

يتعين على بعض المصلين الفلسطينيين بذل جهود كبيرة للوصول إلى المساجد في المجمع، وخاصة الزوار من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، والذين يحتاجون عمومًا إلى الحصول على وثائق سفر من السلطات الإسرائيلية وقد يخضعوا لفترات انتظار طويلة عند نقاط التفتيش وفحوصات أمنية متعددة.

بدون تطبيق ترتيبات الوضع القائم، هناك مخاوف من أن منطقة مضطربة بالفعل يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة. يمكن لأي تغيير محسوس في المعايير - وقد أدى - إلى بدء دورات من العنف المميت. لكن هذه الاضطرابات الدورية تراجعت دائمًا بناء على المفهوم البسيط الذي حافظ على بعض مظاهر النظام في واحد من أكثر أركان العالم إثارة للجدل.

قال نور أحد المصلين داخل قبة الصخرة، الضريح ذي القبة الذهبية الذي يُرى في أفق المدينة المقدسة: "بالطبع، لا أشعر بالأمان، كل شيء يمكن أن يتغير في لحظة، لذلك أشعر بالخوف دائمًا، لكني هنا لأنني أؤمن بالله".