دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الداخلية اليمني في الحكومة الموالية للشرعية اللواء إبراهيم علي أحمد حيدان، إنه تم، الجمعة، تنفيذ عملية تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية كاشفًا عن أهم أسماء بعض هؤلاء الأسرى.

وأوضح الوزير في تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة (الإخبارية) السعودية، الجمعة: "نشهد اليوم باكورة عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين يتقدمهم اللواء محمد الصبيحي، وزير الدفاع اليمني الأسبق، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي".

وأكد الوزير اليمني أن "ما تم ليس إلا مقدمة لإحلال السلام وتثبيت الهدنة في اليمن".

ووصف الوزير الصفقة بأنها "من أهم الصفقات وهي الصفقة الثانية لتبادل الأسرى، وهي مقدمة لخطوات لاحقة للسلام وإعادة الأمن في اليمن"، مشيرا إلى أن "المرحلة التالية التي تلحقها بعد العيد ستكون اتفاقات لتبادل الأسرى (الكل مقابل الكل)، وستلحقها خطوة أخرى لتثبيت وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة لفترة، وهذه الإجراءات ستكون في الأيام القادمة".

وكان رئيس الوفد الحكومي في محادثات سويسرا لتبادل الأسرى يحيى محمد كزمان، أكد عبر حسابه على "تويتر": "نبدأ الجمعة تنفيذ عملية التبادل الأسرى حيث ستنقل طائرتان للصليب الأحمر 70 أسيرا ومختطفا من صنعاء إلى عدن على فترتين بينهم اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع الأسبق، واللواء ناصر هادي، شقيق الرئيس اليمني السابق".

ويتضمن اتفاق تبادل الأسرى الذي توصل إليه الجانبان في محادثات استضافتها سويسرا، الشهر الماضي، أن يفرج التحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية عن 706 من أسرى الحوثيين، مقابل إفراج الحوثيين عن 181 من أسرى الجيش اليمني وقوات التحالف.

وكان وزير الدفاع السابق، وشقيق الرئيس السابق قد اختطفا، في 25 مارس/آذار من عام 2015 في كمين مع 16 ضابطا.