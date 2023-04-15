دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، السبت، إن "جميع المواقع الاستراتيجية للقيادة العامة للجيش ما زالت تحت سيطرة القوات المسلحة".

وأضاف البرهان، في تصريحات، أن قوات "الدعم السريع" لم تتمكن من دخول القيادة العامة للجيش وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الذي يسكن داخل مقر الجيش أنه "فوجئ" بهجوم قوات "الدعم السريع" على منزله صباح السبت.

وأكد: "لم يتمكن أحد من دخول القيادة العامة للجيش وجميع المواقع الاستراتيجية تحت السيطرة".

ولفت إلى أن "قوات الدعم السريع تسللت إلى المطار عبر صالة الحج والعمرة وأحرقوا الطائرات وقواتنا تعاملت معهم".

وقال شهود عيان لشبكة CNN، في وقت سابق من يوم السبت، إن هناك أنباء عن اشتباكات عنيفة تدور حول القصر الرئاسي ومقر الجيش في الخرطوم، وتم تعليق الرحلات الداخلية والخارجية في مطار الخرطوم.

وذكرت قوات "الدعم السريع" التي يرأسها الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، على تويتر، أن "قوات الجيش السوداني انهالت علينا بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".

وفي المقابل، اتهم الجيش السوداني في بيان "قوات الدعم السريع بمهاجمة العديد من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى، بعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها"، وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية: "في مواصلة لمسيرتها في الغدر والخيانة، حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى وتتصدى لها قواتنا المسلحة".

وتصاعدت التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أخر توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد.