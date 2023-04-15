(CNN)-- أعلن الجيش السوداني، السبت، أن "عناصر من القوات المتمردة تسللت في وقت سابق من اليوم الي مطار الخرطوم وقامت بإستهداف وحرق طائرات مدنية منها طائرة تتبع للخطوط السعودية"، في إشارة إلى قوات "الدعم السريع".

وأضاف الجيش السوداني، عبر فيسبوك أن "القوات الجوية تقوم بتدمير معسكر طيبة ومعسكر سوبا التابع لمليشيا الدعم السريع المدعومة خارجيا وتقوم بمطاردة بقية العناصر الهاربة لتحتمي بالمدنيين" .

كانت قوات "الدعم السريع" التي يرأسها الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" ذكرت في وقت سابق، على تويتر، أن "قوات الجيش السوداني انهالت علينا بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".

وفي المقابل، اتهم الجيش السوداني في بيان "قوات الدعم السريع بمهاجمة العديد من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى، بعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها"، وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية: "في مواصلة لمسيرتها في الغدر والخيانة، حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى وتتصدى لها قواتنا المسلحة".

وتصاعدت التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أخر توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد.