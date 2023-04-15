دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدلى الناطق باسم جماعة الحوثي في اليمن، محمد عبد السلام، بتصريحات حول المحادثات التي أجراها الحوثيون مع السعودية وسلطنة عمان في صنعاء، قائلًا إنهم أحرزوا تقدمًا في بعض الملفات.

وقال عبد السلام في تصريحات له على قناة (المسيرة) التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي عن سير مفاوضات السلام في اليمن ومطالب الحوثيين وبشأن الهدنة: "أحرزنا تقدمًا ما في بعض الملفات ولم نستكمل النقاشات، عادت الوفود من أجل المزيد من المشاورات وكانت وجهة نظرنا واضحة في ما يتعلّق بمطالبنا الإنسانية المتمثّلة بصرف رواتب جميع الموظفين اليمنيين، وكذلك ما له علاقة بوقف (العدوان الشامل برًا وبحرًا وجوًا، وإنهاء الحصار)"، بحسب قوله.

وأضاف: "بجانب غير ذلك من الاستحقاقات، واستكمال ملف الأسرى، تم البدء بهذه العملية الطيبة، ونبارك لأهالي وأسر وعوائل الأسرى عودتهم إلى أهاليهم".

وتناول عبد السلام في حديثه "الاستمرار بأجواء التهدئة القائمة المنسحبة على الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، فهناك تقدم في ملفات الأسرى، وهناك سهولة معينة في وصول الموارد إلى ميناء الحُديدة، ورحلة وإن كانت يتيمة إلى صنعاء، قادمة من الأردن، واستمرار وقف إطلاق النار الشامل، فنعتقد أن هذه خطوات إيجابية يجب البناء عليها".

وحذر قائلًا: "بمسار آخر، إذا حصل أي تصرف آخر، فإن القوات المسلحة اليمنية في أتمّ الاستعداد، وهذا ما حصل خلال لقاءاتنا مع جميع الأخوة، لكن نأمل ألا نحتاج لذلك، ونحن نعتقد أنه في مثل هذه الأجواء التفاؤلية، فإننا نتقدم إلى السلام أكثر، وهذا كله مرهون بما سنحققه في المستقبل، ولهذا نحن الآن في الطريق لم نستكمل بعد ولم نصل إلى النقطة النهائية".