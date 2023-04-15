روسيا تدعو إلى"خطوات عاجلة نحو وقف إطلاق النار" في السودان

(CNN)-- دعت روسيا، السبت، جميع الأطراف المشاركة في الاشتباكات بالسودان إلى "إظهار الإرادة السياسية وضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف إطلاق النار".

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية إن "أي خلافات يمكن تسويتها من خلال المفاوضات"، وأضاف البيان أن السفارة الروسية في الخرطوم "تعمل في ظل إجراءات أمنية مشددة"، وأكدت الوزارة: "حتى الآن لم يصب أي مواطن روسي في السودان".

وقال شهود عيان لشبكة CNN، في وقت سابق من يوم السبت، إن هناك أنباء عن اشتباكات عنيفة تدور حول القصر الرئاسي ومقر الجيش في الخرطوم، وتم تعليق الرحلات الداخلية والخارجية في مطار الخرطوم.

وذكرت قوات "الدعم السريع" التي يرأسها الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، على تويتر، أن "قوات الجيش السوداني انهالت علينا بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".

وفي المقابل، اتهم الجيش السوداني في بيان "قوات الدعم السريع بمهاجمة العديد من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى، بعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها"، وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية: "في مواصلة لمسيرتها في الغدر والخيانة، حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى وتتصدى لها قواتنا المسلحة".

وتصاعدت التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أخر توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد.