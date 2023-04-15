السعودية تصدر بيانا بشأن الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت السعودية، السبت، عن "قلقها البالغ جراء حالة التصعيد" والاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في السودان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة "تدعو المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة، وتوحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال شهود عيان لشبكة CNN، إن هناك أنباء عن اشتباكات عنيفة تدور حول القصر الرئاسي ومقر الجيش في الخرطوم، وتم تعليق الرحلات الداخلية والخارجية في مطار الخرطوم.

وذكرت قوات "الدعم السريع" التي يرأسها الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، على تويتر، أن "قوات الجيش السوداني انهالت علينا بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".

وفي المقابل، اتهم الجيش السوداني في بيان "قوات الدعم السريع بمهاجمة العديد من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى، بعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها"، وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية: "في مواصلة لمسيرتها في الغدر والخيانة، حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى وتتصدى لها قواتنا المسلحة".

وتصاعدت التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أخر توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد.