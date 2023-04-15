أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت قوات الدعم السريع السودانية في بيان، السبت، إنها استولت على مطار الخرطوم وعلى أكبر مطار في مدينة مروي في السودان، في حين شهدت الأوضاع الميدانية تطورات متتالية بعد وقوع اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وكان شهود عيان قالوا لشبكة CNN، إن هناك أنباء عن اشتباكات عنيفة تدور حول القصر الرئاسي ومقر الجيش السوداني في الخرطوم. وتم تعليق الرحلات الداخلية والخارجية في مطار الخرطوم.

واتهم الجيش السوداني في بيان "قوات الدعم السريع بمهاجمة العديد من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى، بعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها"، وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية: "في مواصلة لمسيرتها في الغدر والخيانة، حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى وتتصدى لها قواتنا المسلحة".

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن متحدث باسم الجيش السوداني "اتهامه لقوات الدعم السريع بأنها تحولت إلى قوات متمردة على الدولة والسيادة الوطنية"، وأضاف أن "الأحوال هادئة في مقر القيادة العامة والقتال يدور حول بعض المرافق الاستراتيجية"، موضحا أن قوات الدعم السريع يتم استغلالها الآن لتمرير أجندة شخصية وسنتصدى لذلك"، وأشار إلى أن "مجموعة من قوات الدعم السريع تسللت إلى مطار الخرطوم ويتم التعامل معها الآن".

وأعلنت قيادة قوات الدعم السريع في بيان ثاني على موقعها على تويتر، أنه "امتدادًا للهجوم الذي تعرضت له قوات الدعم السريع المتمركزة في مقرها بأرض المعسكرات سوبا وإلحاقًا للبيان السابق، تفيد قيادة قوات الدعم السريع الشعب السوداني والرأي العام الاقليمي والدولي بأن القوات المسلحة هاجمت في وقت متزامن مواقع ومقرات قوات الدعم السريع في الخرطوم ومروي ومدن أخرى جاري حصرها، فيما قامت قوات الدعم السريع بالدفاع عن نفسها والرد على القوات المعادية وكبدتها خسائر كبيرة وتمكنت من السيطرة على مطار وقاعدة مروي. وطرد المعتدين على مقر القوات بأرض المعسكرات سوبا والسيطرة على مطار الخرطوم".

وأضاف البيان: "وفي هذا الظرف الدقيق من تاريخ أمتنا تدعو قوات الدعم السريع جميع المواطنين بأنها تقف إلى جانبهم وستواصل جهودها من أجل حماية مكتسبات الوطن وثورة شعبه المجيدة الظافرة المنتصرة، كما تدعو أفراد ومنسوبي القوات المسلحة الشرفاء إلى الوقوف بجانب الحق وتؤكد أنها لا تستهدفهم لكنها ترفض استخدامهم من قبل قيادة القوات المسلحة الذين يريدون التشبث بكراسي السلطة التي من أجلها هم مستعدون لتعريض استقرار البلاد إلى الخطر.

ويرأس قوات الدعم السريع نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي".

وتصاعدت التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أخر توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد.