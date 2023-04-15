أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وصف قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية، الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف أيضًا باسم حميدتي، القائد العسكري السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، السبت، بأنه "مجرم".

وبينما تبادل الجانبان الاتهامات، اتهم حميدتي الجيش السوداني بتنفيذ "انقلاب"، وألقى باللوم عليهم في التحريض على الصراع.

وزعم حميدتي أن قواته انجرفت إلى مواجهة مع الجيش السوداني في أعقاب التوتر الذي أحاط بالمفاوضات الأخيرة المتعلقة بإعادة حكومة مدنية.

قال حميدتي إن قوات الدعم السريع والمجموعات الأخرى المشاركة في المفاوضات كانت مستعدة للجلوس مع البرهان مساء الجمعة، "والتوصل إلى اتفاق"، ثم "فجأة" رأينا العديد من القوات تطوق قواتنا في المخيمات والشوارع وأغلقت الجسور، في الأساس، قاموا بانقلاب".

وقال حميدتي لـ"الجزيرة": "بسبب هذا المجرم لم يكن لدينا خيار سوى خوض هذه المعركة".

وأضاف: "نقول للشعب السوداني إننا نأسف لهذه المعركة لكننا نريد من في الوطن ان يبقى في المنزل وستضع المعركة حدًا لهذا في الأيام القليلة المقبلة".

وجدد حميدتي ادعائه بأن القوات المسلحة السودانية هي التي بدأت الصراع، قائلا: "هم الذين أجبرونا على القتال، أجبرونا على ذلك. نحن موجودون في مدن وليس في الخرطوم. هاجمونا وضربونا ثم اضطررنا للرد بعد أن حاصرونا".

في غضون ذلك، ادعى البرهان، الذي يعيش داخل مقر الجيش، أنه "فوجئ" بهجوم قوات الدعم السريع على منزله صباح السبت.