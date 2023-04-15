أمريكا تعلق على الاشتباكات في السودان

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، إن الوضع في العاصمة السودانية، الخرطوم "هش"، وذلك تعليقا على الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

وأضاف بلينكن، للصحفيين خلال زيارته فيتنام: "لقد توصلت الأطراف الرئيسية في الخرطوم منذ بضعة أسابيع إلى اتفاق إطاري مهم للغاية حول كيفية المضي قدما في الانتقال إلى حكومة مدنية"، وتابع: "كان هناك تقدم حقيقي في محاولة المضي قدما في ذلك."

وذكر أن "الوضع هش، وهناك جهات فاعلة أخرى قد تدفع ضد هذا التقدم لكن هذه فرصة حقيقية للمضي قدما في الانتقال نحو قيادة مدنية، وهي فرصة نحاول نحن والبلدان الأخرى تعزيزها".

وقال شهود عيان لشبكة CNN، إن هناك أنباء عن اشتباكات عنيفة تدور حول القصر الرئاسي ومقر الجيش في الخرطوم، وتم تعليق الرحلات الداخلية والخارجية في مطار الخرطوم.

وذكرت قوات "الدعم السريع" التي يرأسها الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، على تويتر، أن "قوات الجيش السوداني انهالت علينا بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".