الإمارات: ندعو أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت الإمارات، السبت، "كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان: "تتابع سفارة دولة الإمارات في الخرطوم بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وتؤكد على موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة".

وكذلك قال المستشار الرئاسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، عبر تويتر: "قلوبنا مع أهل السودان الشقيق، فالعنف لا يولد إلا العنف ولا بديل عن ضبط النفس والحوار بين المتحاربين، ولا خيار إلا الانتقال السلمي وفتح صفحة جديدة تليق بهذا البلد العريق بعد طول معاناة، فرفقا بالسودان وشعبه".

وقال شهود عيان لشبكة CNN، إن هناك أنباء عن اشتباكات عنيفة تدور حول القصر الرئاسي ومقر الجيش في الخرطوم، وتم تعليق الرحلات الداخلية والخارجية في مطار الخرطوم.

وذكرت قوات "الدعم السريع" التي يرأسها الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، على تويتر، أن "قوات الجيش السوداني انهالت علينا بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".

وفي المقابل، اتهم الجيش السوداني في بيان "قوات الدعم السريع بمهاجمة العديد من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى، بعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها"، وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية: "في مواصلة لمسيرتها في الغدر والخيانة، حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى وتتصدى لها قواتنا المسلحة".

وتصاعدت التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أخر توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد.