دخان يتصاعد من القصر الرئاسي في السودان.. ومخاوف من عودة الحرب الأهلية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدرت القيادة العامة للجيش السوداني بيانا، السبت، قالت فيه إنه "لا تفاوض ولا حوار قبل حل ميليشيا حميدتي المتمردة".

كما أصدرت قيادة الجيش السوداني منشورًا ضد اللواء محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية.

وقال المنشور إنه ”مطلوب للعدالة. محمد حمدان دقلو مجرم هارب. وندعو كل المواطنين عدم التعامل معه والإبلاغ عنه وعن قواته".

كما دعا الجيش المدنيين إلى الحفاظ على أمنهم وعدم مهاجمة مليشيات حميدتي المتمردة.

وأضاف الجيش السوداني أن "القوات المسلحة قادرة على الحسم السريع لكنها تعمل على حمايتك من العمليات القتالية".