دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الأحد، أن مقراتها في بورتسودان تتعرض لغارات شنتها مقاتلات أجنبية، حسب قولها، وذلك خلال اليوم الثاني من المواجهات المسلحة في مواجهة قوات الجيش السوداني.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تتعرض قوات الدعم السريع في بورتسودان إلى هجوم من طيران أجنبي، نحذر من التدخل الأجنبي ونهيب الرأي العام الاقليمي والدولي إلى وقف هذا العدوان والمسلك".

وكانت القوات الجوية في الجيش السوداني، طلبت من المواطنين، السبت، البقاء في المنازل فيما تجري مسحا جويا كاملا لمواقع قوات الدعم السريع، وسط تقارير عن قيام الجيش السودان بشن غارات جوية على بعض مواقع قوات الدعم السريع.

وفي المقابل، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان على صفحتها على فيسبوك، الأحد، أن "ساعة النصر اقتربت، نترحم على الأرواح البريئة التي أزهقتها هذه المغامرة المتهورة التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع المتمردة ودعواتنا للمصابين".

كما نشرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية فيديو لما قالت إنه "احتفالات قواتكم المسلحة الباسلة من أمام مقر هيئة البث بالتلفزيون القومي، والتي زعمت مليشيات حميدتي السيطرة عليها".

وفي الوقت نفسه، نقلت صفحة قوات الدعم السريع على فيسبوك عن قائد القوات، نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير باسم (حميدتي) قوله في تصريحات تلفزيونية: "ليس لدينا أي اتصالات مع قائد الجيش السوداني الجنرال عبدالفتاح البرهان حتى الآن، والبرهان محاصر عليه الاستسلام فقط"، حسب قوله.