ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى أول يوم من المعارك في السودان

(CNN)-- قالت لجنة أطباء السودان المركزية، الأحد، إن حصيلة قتلى الاشتباكات في السودان ارتفعت إلى 56 قتيلا على الأقل، وذلك خلال المعارك التي دارت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد، السبت.

وأوضحت اللجنة في تغريدات على صفحتها بـ"تويتر"، أن عدد الجرحى ارتفع إلى 595 شخصًا على الأقل، بما في ذلك عشرات الأشخاص في حالة حرجة.

وأضافت اللجنة، أن السودانيين والسودانيات استيقظوا صباح 15 أبريل/نيسان 2023 على فاجعة اشتباكات بين قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع، وأدت هذه الاشتباكات إلى وقوع عدد كبير من القتلى والإصابات المتوسطة والحرجة.

كما قالت اللجنة إنه في الخرطوم قتل 25 شخصا بينهم 17 مدنيا و8 عسكريين، وأصيب 302، وسقط في بحري 8 أشخاص بينهم 7 مدنيين وعسكري مع إصابة 84 آخرين، وقتل في أمدرمان 11 شخصا بينهم 7 مدنيين و4 عسكريين وأصيب 42 آخرين.

ووردت أنباء عن اندلاع اشتباكات مسلحة في أنحاء الخرطوم، من بينها القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بالعاصمة. وقالت مصادر طبية في مستشفى بوسط الخرطوم لشبكة CNN، بعد ظهر السبت، إن المستشفى استقبل عشرات الجرحى من المدنيين والعسكريين في الساعات العديدة الماضية.

وزعم قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان محمد حمدان دقلو، الشهير باسم (حميدتي)، أن قواته سيطرت على معظم المواقع الرسمية في الخرطوم بعد اشتباكات اندلعت بين جماعته المسلحة والجيش السوداني، السبت.

وقال دقلو في مقابلة مع (سكاي نيوز عربية)، في إشارة إلى مجموعته شبه العسكرية: "تسيطر قوات الدعم السريع على أكثر من 90% من المواقع الاستراتيجية في الخرطوم".

في المقابل، شكك القائد العسكري للبلاد، الجنرال عبد الفتاح البرهان، في مزاعم (حميدتي) وأوضح أن الجيش يحتفظ بالسيطرة على المواقع الحكومية.

وقال الجيش السوداني في بيان: "لن تكون هناك مفاوضات أو حوار قبل حل ميليشيا (حميدتي) المتمردة"، كما أصدر الجيش ملصقًا مطلوبًا لدقلو وصفه فيه بـ"المجرم الهارب".

وخلال مقابلة مع قناة (الجزيرة)، وصف دقلو، البرهان بأنه "مجرم"، متهماً إياه بالتحريض على القتال.