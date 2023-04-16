سامح شكري يتصل بنظيره السوداني.. والخارجية المصرية تصدر بيانا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، اتصالا بنظيره السوداني على الصادق حيث "نقل قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية، لما تمثله من تهديد لأمن وسلامة الشعب السوداني الشقيق واستقرار دولته".

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: "تناول الاتصال التطورات الجارية على الساحة السودانية، وجهود إنهاء الأزمة، ونقل الوزير شكري لنظيره السوداني قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية، لما تمثله من تهديد لأمن وسلامة الشعب السوداني الشقيق واستقرار دولته".

وأضاف البيان أن "شكري أطلع نظيره السوداني على المبادرة المصرية السعودية بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، مؤكدا أن الموقف المصري سيظل دائما يدافع عن وحدة وسلامة السودان، وعن مقدرات الشعب السوداني، وضرورة عدم تدخل أي طرف خارجي بأي شكل يؤجج من النزاع الجاري".

وتابع: "استمع وزير الخارجية إلى تقييم وزير خارجية السودان للأوضاع على الأرض، وللجهود والاتصالات الإقليمية والدولية الجارية في إطار متابعة تطورات الأزمة".

وقالت الخارجية المصرية في بيانها: "تطرق الإتصال أيضاً إلى أوضاع الجالية المصرية في السودان، وأهمية الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين المتواجدين في السودان في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة".

كان الجيش المصري دعا، السبت، إلى الحفاظ على أمن وسلامة قواته المتواجدة في السودان، بعد إعلان قوات الدعم السريع شبه العسكرية احتجازها عددا من عناصر القوات المصرية في قاعدة مروى شمالي البلاد، التي على هامش اشتباكاتها الدائرة على مدار اليوم مع الجيش السوداني.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، في بيان، السبت: "تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية وفي إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان".

وأضاف المتحدث أنه "جاري التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية"، داعيًا إلى "الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية" .

وفي المقابل، قال قائد قوات "الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، إن القوات المصرية المتحفظ عليها في قاعدة مروي شمالي السودان "في الحفظ والصون"، بعد تناقل مقطع فيديو يظهر احتجاز مجموعة من القوات المصرية في القاعدة، على أثر النزاع الدائر حاليًا في البلاد بين الدعم السريع والجيش السوداني.

وقال حميدتي، في مداخلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء السبت، إن "نحن آسفون للفيديوهات (التي تم التقاطها للقوات المصرية)، طلعت غصب عننا".

وعندما سُئل عما إذا كانت القوات المصرية قيد الاحتجاز، قال حميدتي إن القوات المصرية "في مكان آمن"، مضيفا: "ما قاومونا، موجودين في معسكرنا".

وأضاف مطمئنا المصريين: "أولادهم في الحفظ والصون، أي تعامل مع المصريين احنا جاهزين" لتسهيل عودتهم إلى بلادهم.