دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علّق رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر على المواجهات المسلحة التي تجري في السودان، وذكر أن سببها "يعود إلى تبعات النصائح المغرضة والتدخلات الخارجية التي بلغت ذروتها يوم الانقلاب على الرئيس السوداني السابق عمر البشير"، حسب وصفه.

وكانت قد اندلعت معارك عنيفة في مناطق مختلف من العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، السبت، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع التي يرأسها نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم الجنرال محمد حمدان دقلو الشهير باسم (حميدتي).

وفي تغريدات على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، تساءل بن جاسم قائلا: "ماذا يجري في السودان؟ للأسف فإن ما يعصف بالسودان اليوم ما هو إلا تبعات لنصائح مغرضة وتدخلات خارجية بلغت ذروتها يوم الانقلاب على البشير، وآلت لهذا الوضع المحفوف بالمخاطر الذي يعيشه السودان الآن".

وأضاف في تغريدة أخرى: "ما نرجوه هو أن يتعظ السودانيون وقواتهم المسلحة جميعها بالواقع المرير في بلدان أخرى لجأت للسلاح لحل ازماتها، وأن يرجحوا العقل والمنطق للخروج من هذه الأزمة الكارثية، التي كنت أتوقع أن تحدث في ضوء تطورات وتدخلات خارجية متتابعة"، حسب تعبيره.

وأردف موضحا: "لتكن العبرة لدى العرب وجامعتهم في ما يقوم به الاتحاد الافريقي عند وقوع أمر مشابه في إحدى دوله، فيتدخل لحسم الأمور بالتهدئة، ولا أستبعد أن يبادر الاتحاد الإفريقي بمثل هذا التدخل قبل أن تحرك الجامعة العربية ساكنا".

وختم قائلا: "أخيراً! نداء للجامعة العربية، فهل ستتدخل تدخلا فعالا لوقف هذا التصعيد الذي سيلحق، إن لم يوضع له حد على وجه السرعة، خسارة كبرى ليس بالسودان والسودانيين وحدهم، بل بالعرب قاطبة. وما نرجوه هو ألا يكون التدخل المنشود مجرد بيان شفوي من مندوبي الجامعة، بل بقوة عربية فاعلة تذهب للخرطوم وتشرف على وقف إطلاق النار"، حسب قوله.