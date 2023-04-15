دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال قائد القوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، إن القوات المصرية المتحفظ عليها في قاعدة مروي شمالي السودان "في الحفظ والصون"، بعد تناقل مقطع فيديو يظهر احتجاز مجموعة من القوات المصرية في القاعدة، على أثر النزاع الدائر حاليًا في البلاد بين الدعم السريع والجيش السوداني.

وقال حميدتي، في مداخلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء السبت، إن "نحن آسفون للفيديوهات (التي تم التقاطها للقوات المصرية)، طلعت غصب عننا".

وعندما سُئل عما إذا كانت القوات المصرية قيد الاحتجاز، قال حميدتي إن القوات المصرية "في مكان آمن"، مضيفا: "ما قاومونا، موجودين في معسكرنا".

وأضاف مطمئنا المصريين: "أولادهم في الحفظ والصون، أي تعامل مع المصريين احنا جاهزين" لتسهيل عودتهم إلى بلادهم.

وجرى تناقل لقطات مصورة نشرتها قوات الدعم السريع عبر الشبكات الاجتماعية، قالت إنها لـ"كتيبة من الجيش والقوات المصرية تسلم نفسها لقوات الدعم السريع بمروي".

ودعا الجيش المصري دعا إلى الحفاظ على أمن وسلامة قواته المتواجدة في السودان، وقال المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان، السبت: "تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان".

وأضاف المتحدث أنه "جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية"، داعيًا إلى "الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية" .