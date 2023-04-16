مقتل 3 من موظفي برنامج الأغذية العالمي في السودان

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نشر الأحد ، 16 ابريل / نيسان 2023

(CNN)-- أعلن فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس)، الأحد، مقتل 3 من موظفي برنامج الأغذية العالمي في كبكابية بشمال دارفور جراء اندلاع الاشتباكات المسلحة، السبت.

وقال البيان إن "هناك تقارير تفيد بأن الأمم المتحدة وغيرها من المنشآت الإنسانية في مناطق مختلفة من دارفور قد أصيبت بالذات المقذوفات وتم نهبها"، وأضاف أن "أعمال العنف المتكررة هذه تعطل تقديم المساعدة المنقذة للحياة ويجب أن تنتهي".

وتابع: "أحث جميع الأطراف على احترام التزاماتها الدولية، بما في ذلك ضمان سلامة جميع الأفراد و المباني".

وأعلن برنامج الأغذية العالمي أنه سيوقف مؤقتا جميع عملياته في السودان، وفقا لبيان صدر من المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين.