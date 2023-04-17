اشتباكات السودان.. حصيلة جديدة للضحايا المدنيين بعد يومين من القتال

اتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ارتفع عدد القتلى في السودان منذ اندلاع الاشتباكات إلى 97 مدنيا على الأقل، وفقا للجنة التمهيدية لنقابة الأطباء السودانيين.

في وقت سابق، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 1126 شخصًا أصيبوا في القتال الدائر في جميع أنحاء السودان، في بيان يوم الأحد.

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ أيام، إذ اندلعت الاشتباكات بين الطرفين السبت بعد أشهر من التوتر.

وعرقل الصراع توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد.