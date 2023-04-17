(CNN)-- قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لشبكة CNN، الهجوم الذي شنته قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية، في الأيام الأخيرة بأنه "محاولة انقلاب".

وأضاف البرهان، لـCNN عبر الهاتف، يوم الاثنين: "هذه محاولة انقلاب وتمرد على الدولة"، وتابع أن قائد قوات "الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم (حميدتي) "تمرد ضد الدولة، وإذا تم القبض عليه، ستتم محاكمته أمام القضاء".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن البرهان أصدر قرارا بحل قوات "الدعم السريع"، وإعلانها "جماعة متمردة"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

ومن غير المرجح أن يلتزم حميدتي بقرار البرهان، وقال، في وقت سابق، إن "قوات الدعم السريع ستواصل مطاردة البرهان وتقديمه إلى العدالة".

وتدور حاليا المعارك بين قوات "الدعم السريع" والقوات المسلحة السودانية في جميع أنحاء البلاد.