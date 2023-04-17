الجيش السوداني يدعو مقاتلي "الدعم السريع" إلى الانضمام للقوات المسلحة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الجيش السوداني، الاثنين، في بيان، مقاتلي قوات "الدعم السريع" إلى الانضمام للقوات المسلحة.

وقال الجيش السوداني: "ندعو جميع أبناء وطننا من قوات الدعم السريع، الذين قدموا لبلدهم خدمات كبيرة لا يمكن إنكارها، للانضمام إلى القوات المسلحة لخدمة وطنهم في صفوفها، ونحن نربأ بهم أن يكونوا مطية لخدمة أهداف وأجندة لشخص واحد"، في إشارة إلى قائد قوات "الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي"

وأضف الجيش في بيانه: "نطمئن شعبنا الكريم أن قيادة القوات المسلحة ستبقى ملتزمة بميثاقها، ولن تتراجع عن تنفيذ المسار السياسي".

ونفى الجيش السوداني صحة مزاعم قوات "الدعم السريع" بالسيطرة على "دار الضيافة" أو"القصر الجمهوري" أو القيادة، في حين نشرت قوات "الدعم السريع" مقاطع فيديو ادعت أنها تثبت اقتحامها لمنزل رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وسيطرتها على مطار مروي الدولي.

ولم يتسن لشبكة CNN التأكد من صحة هذه المقاطع بشكل مستقل.

وجاء في بيان الجيش السوداني الذي نقله حساب جهاز المخابرات العامة على تويتر: "تقوم بعض الأبواق الإعلامية للمليشيا المتمردة ببث الكثير من الأكاذيب لتضليل الرأي العام"، وتابع: "الموقف العملياتي حتى الآن بالعاصمة يتضمن اشتباكات محدودة حول محيط القيادة العامة ووسط الخرطوم".

وأردف الجيش السوداني بالقول: "القوات المسلحة تسيطر تماما على جميع مقراتها ولا صحة لما يتم تداوله بشأن استيلاء العدو على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري".

وتابع: "نفذت قواتنا الجوية ضربات ضد عدد من الأهداف المعادية وسيتم مواصلة ذلك حتى تصفية آخر جيب للمليشيا المتمردة بالعاصمة التي بدأت تقوم فيها بممارسة أعمال سلب ونهب متفرقة تحت التهديد لممتلكات المواطنين العزل".