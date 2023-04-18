أمريكا تكشف كواليس التوصل إلى هدنة الـ24 ساعة في السودان

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن بلاده وشركائها "ركزوا على مدار الـ36 ساعة الماضية على كيفية وقف القتال الواسع النطاق في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات (الدعم السريع)".

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي في اليابان لحضور اجتماع لمجموعة السبع: "نحن ننسق بشكل وثيق جدا مع الدول الأخرى التي لها تأثير في السودان، وأجريت اتصال هاتفي مع نظرائي من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وكذلك المملكة المتحدة للتأكد من أننا ننسق بعناية"، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وتابع: "فريقنا أيضا على اتصال وثيق جدا مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية الأخرى، وذلك، مرة أخرى، للتأكد من أن الجميع في تنسيق وأننا نوجه التصميم المشترك لأطراف المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، ولإرجاع السودان إلى مسار المحادثات والمفاوضات مرة أخرى من أجل إعادة الحكومة التي يقودها المدنيون في السودان".

وأكد أن "العمليات العسكرية العشوائية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من المدنيين، وهي تعرض الشعب السوداني والدبلوماسيين، بما في ذلك الموظفين الأمريكيين وعمال الإغاثة الإنسانية للخطر على نحو متهور".

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه قام، صباح الثلاثاء، بإجراء اتصالين مع قائد القوات المسلحة السودانية، عبدالفتاح البرهان، و قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) لـ"حثهما على الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة من أجل السماح للسودانيين بلم شملهم مع عائلاتهم والحصول على إمدادات الإغاثة التي هم بأمس الحاجة إليها".

وأضاف: "كما شددت في كلا الاتصالين على المسؤوليات التي تتحملها القوات المقاتلة السودانية لضمان سلامة وامن الدبلوماسيين الأمريكيين وغيرهم من المقيمين في السودان، وكذلك لموظفي الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين الأخرين".

وقال: "إذا تم تنفيذ وقف إطلاق النار بنجاح لـ24 ساعة، فيمكن أن يخلق أساسا للبناء عليه من أجل وقف أكثر استدامة للقتال والعودة إلى المفاوضات بشأن إنهاء دائم للأعمال العدائية".

وأكد حدوث إطلاق نار على موكب دبلوماسي أمريكي، وقال "إن جميع أفرادنا بأمان ولم يتعرضوا لأذى ولكن هذا العمل كان طائشا وغير مسؤول ولا يتسم فعليا بالأمن، إذ تم إطلاق النار على موكب دبلوماسي ولعربات تحمل لوحات دبلوماسية وكذلك علم الولايات المتحدة".

وذكر أنه أوضح بشدة في كلا الاتصالين الذين أجريتهم مع البرهان وحميدتي أن "أي هجمات أو تهديدات أو مخاطر بتعرض لها دبلوماسينا غير مقبولة على الإطلاق".

وتابع: "لا يزال التحقيق في هذا الحادث بالذات من ناحية فهم ما حدث بالضبط، والتقارير الأولية لتي لدينا هي أن القوات المرتبطة بقوات الدعم السريع هي التي نفذتها".

يذكر أن قائد القوات المسلحة السودانية، أكد أن الجيش السوداني سيلتزم بوقف إطلاق النار المقترح من قوى دولية ابتداء من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، لمدة 24 ساعة.

وقال البرهان: "لم نتفق على وقت البدء، لكننا بالتأكيد سنلتزم بمقترح الآلية الثلاثية بأن تمتد (الهدنة) لمدة 24 ساعة، ابتداءً من الساعة 6 مساءً اليوم".

والآلية الثلاثية، هي بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (UNITAMS)، والاتحاد الأفريقي (AU)، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD).

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت في وقت سابق الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، واتهمت الجيش السوداني بـ"خرق الهدنة".