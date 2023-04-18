(CNN)-- قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، خلال مقابلة مع شبكة CNN، حول التوترات المتصاعدة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" إن مصر "على اتصال مباشر مع الطرفين لتشجيع ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية والعودة إلى الحوار".

وأضاف شكري، لمراسلة CNN كريستينا ماكفارلين، أن بلاده "تتواصل مع كل من له تأثير في القضية سواء كان الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع".

وردا على سؤال حول كتيبة القوات المصرية التي ادعت قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية أنها "استسلمت" في مروي حسب مقطع فيديو نشرته المجموعة شبه العسكرية، قال شكري: "نحن تقوم باتصالات تتعلق بسلامة هؤلاء الأفراد، ومصر لديها العديد من المشاركين النشطين في مختلف مجالات بناء القدرات والحياة السودانية، ونحن نراقب عن كثب الوضع الحالي، وكيف يؤثر على جميع المواطنين المصريين في الأراضي السودانية ".

وعرضت مصر وجنوب السودان، الأحد، الوساطة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في محاولة لإنهاء العنف المتصاعد.

وصرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين: "أبلغت الرئيس سلفا كير (رئيس جنوب السودان) أننا مستعدون للتوسط مع أشقائنا السودانيين للتوصل إلى هدنة وإجراء مفاوضات، وهذا ما زال قائما، واتصالاتنا مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا تنتهي، ونحن نتواصل باستمرار لتشجيعهم على بدء وقف إطلاق النار ومنع إراقة الدماء من أجل الوصول إلى مفاوضات تؤدي إلى استعادة الهدوء ".

وأكد السيسي أن الصراع في السودان هو "شأن داخلي ولا ينبغي التدخل فيه حتى لا يؤدي بشكل غير لائق إلى تفاقم الصراع داخل السودان أو المنطقة".

وذكر أن القوات المصرية موجودة في السودان للتدريب المشترك بموجب اتفاق بين البلدين وأنها "قوات رمزية"، مضيفا: "بالتأكيد لسنا هناك لدعم جانب على حساب الآخر".