دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشار السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إلى أنه يسعى لتطوير العلاقات بين أمريكا والسعودية ما سيقود إلى اعتراف الرياض بإسرائيل، وذلك في اجتماع أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، والذي أكد على أن تطبيع العلاقات مع السعودية سيكون له "نتائج هائلة" على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال غراهام في اجتماعه مع نتنياهو، حسب مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد قلت للسعودية إننا نريد تطوير علاقاتنا ويجب أن نفعل ذلك بطريقة تُطمئن أصدقاءنا في إسرائيل".

وتابع السيناتور الجمهوري: "أود أن أساعد الرئيس بايدن وقلت لولي العهد السعودي إن الوقت الأمثل لتطوير علاقتنا هو الآن".

وأردف غراهام قائلا: "الرئيس بايدن مهتم للغاية بتطبيع العلاقات مع السعودية بمقابل أن تعترف السعودية بالدولة اليهودية الوحيدة".

وتابع السيناتور الأمريكي: "وأنا كجمهوي يمكنني المساعدة بالتوصل إلى ذلك وسأقوم بذلك وأعتقد أن الحزب الجمهوري عامة سيكون سعيدا بالعمل مع الرئيس بايدن لتغيير العلاقة بين أمريكا والسعودية وهو ما سينتج عنه لاحقا اعتراف الحكومة السعودية بإسرائيل".

وأضاف غراهام: "لذلك أنا هنا وهذا الأمر سيتطلب جهودا كبيرة لكنه يستحق المحاولة".

بالمقابل، قال نتنياهو: "نحن نريد تطبيع العلاقات والسلام مع السعودية وننظر إلى ذلك على أنه القفزة الكبرى لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "يمكن لهذه الاتفاقية أن تحمل نتائج هائلة بالنسبة لإسرائيل والسعودية والمنطقة والعالم لذلك فنحن نرحب بالمشاركة الأمريكية من جانب الرئيس بايدن إلى جانب الدعم الذي يقدمه طرفا الكونغرس".

وكان قد التقى غراهام بولي العهد السعودي خلال زيارته إلى المملكة الأربعاء وأشار إلى أنه أجرى معه "اجتماعا مثمرا" وعبّر عن تطلعه لنقل العلاقات الأمريكية-السعودية إلى مستوى جديد.