دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفادت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، بمغادرة جميع الجنود المصريين المحتجزين لدى قوات"الدعم السريع" السودان، وأن الدفعة الأولى منهم وصلت القاهرة.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن "جميع الجنود المصريين المحتجزين غادروا السودان إلى الأراضي المصرية".

وكانت قوات "الدعم السريع" السودانية أعلنت، في وقت سابق من يوم الأربعاء، نقل الجنود المصريين من مطار مروي إلى العاصمة، الخرطوم، الأربعاء، مؤكدة أنها ستسلمهم "عندما تكون الفرصة سانحة".

وقالت "الدعم السريع" على تويتر: "تعلن قوات الدعم السريع، نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت مع القوات الانقلابية السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم".

وتابعت: "نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد".

وكان قائد قوات "الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو، الشهير باسم "حميدتي"، قال إن القوات المصرية المتحفظ عليها في قاعدة مروي شمالي السودان "في الحفظ والصون"، بعد تناقل مقطع فيديو يظهر احتجاز مجموعة من القوات المصرية في القاعدة، على أثر الاشتباكات بين قوات "الدعم السريع" والجيش السوداني.