دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت قوات الدعم السريع في السودان نقل الجنود المصريين المحتجزين لديها من مطار مروي إلى العاصمة، الخرطوم، الأربعاء، مؤكدة أنها ستسلمهم عندما تكون الفرصة سانحة.

وقالت الدعم السريع عبر صفحتها الموثقة على تويتر: "تعلن قوات الدعم السريع، نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت مع القوات الانقلابية السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم".

وأردفت قوات الدعم السريع بالقول في بيانها: "نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد".

وكان قائد القوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الشهير باسم "حميدتي"، قال إن القوات المصرية المتحفظ عليها في قاعدة مروي شمالي السودان "في الحفظ والصون"، بعد تناقل مقطع فيديو يظهر احتجاز مجموعة من القوات المصرية في القاعدة، على أثر الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني النظامي.