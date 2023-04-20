أكاديمي إماراتي يرد على مزاعم تشير إلى "دعم بلاده" لطرف عسكري بالسودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله على مزاعم "دعم بلاده" لطرف عسكري في السودان بعد الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، واصفا ذلك بـ"اتهامات بلغت مرحلة الجنون".

جاء ذلك في تغريدة للأكاديمي الإماراتي على صفحته بتويتر، قال فيها: "تطارد الإمارات اتهامات كاذبة أنها تدعم طرفا عسكريا في النزاع السوداني. اتهامات بلغت مستوى الجنون وتنم عن مرض نفسي وعقل تآمري يدفع صاحبه للافتراء وفبركة أخبار وتزييف حقائق والزج باسم الإمارات في الصغيرة والكبيرة. أقترح على هؤلاء زيارة أقرب طبيب يعالج عُقدهم النفسية وهوسهم المزمن".

وتأتي تغريدة عبدالله في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في عدة مناطق سكنية في مدينة بحري، في شمال الخرطوم، حسبما قال شهود، لشبكة CNN، مساء الأربعاء، في تطورات تأتي بعد ساعات فقط من اتفاق الفصيلين المتنافسين على هدنة أخرى مدتها 24 ساعة دخلت حيز التنفيذ الأربعاء الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي.

ويذكر أن سفراء دول مجموعة الرباعية (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - المملكة المتحدة - الولايات المتحدة الأمريكية)، دعوا في بيان طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار والعودة للحوار، والالتزام بحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية والعاملين في المجال الإنساني، وتوفير الممرات الآمنة للعمليات الإنسانية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.