السودان.. تجددت الاشتباكات بعد ساعات من بدء "الهدنة الجديدة"

(CNN)-- تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في عدة مناطق سكنية في مدينة بحري، في شمال الخرطوم، حسبما قال شهود، لشبكة CNN، مساء الأربعاء.

وجاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات فقط من اتفاق الفصيلين المتنافسين على هدنة أخرى مدتها 24 ساعة دخلت حيز التنفيذ الأربعاء الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي.

وقال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة اندلعت حوالي الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي، مما أجبر عشرات العائلات على الفرار من منازلهم إلى المناطق القريبة بعيدًا عن الاشتباكات.

وأضاف شهود أن قوات "الدعم السريع" يتم إعادة انتشارها في عدة أحياء في بحري.