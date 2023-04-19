السودان.. الإعلان عن هدنة جديدة لمدة 24 ساعة

ضربة تلو الأخرى.. فيديو يظهر قصفًا عنيفًا في مناطق بالسودان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وافق الجيش السوداني و قوات "الدعم السريع"، الأربعاء، على على هدنة لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي.

وقال الجيش السوداني، في بيان يوم الأربعاء، إنه وافق على هدنة لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي وتنتهي الساعة 6 مساء الخميس، وذلك لـ"تيسير النواحي الإنسانية على أن يلتزم الطرف الآخر بالهدنة".

وفي المقابل، أعلنت قوات "الدعم السريع" السودانية شبه العسكرية أنها وافقت الهدنة، وقالت، في بيان: "تمت الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة، ابتداء من الساعة 6 مساء الأربعاء، وحتى الساعة 6 مساء الخميس".

وأضاف: "نؤكد التزامنا الكامل بوقف كامل لإطلاق النار، ونأمل أن يلتزم الطرف الآخر".

وفشلت هدنة سابقة لمدة 24 ساعة، أُعلن عنها الثلاثاء، بعد تجدد الاشتباكات في العاصمة السودانية بين الجيش و قوات "الدعم السريع".

وأدانت 15 سفارة في السودان، في بيان، خلال وقت سابق من يوم الأربعاء "بشكل واضح" أعمال العنف الجارية بين القوات المسلحة وقوات "الدعم السريع"، ودعت إلى "وقف فوري للقتال دون شروط مسبقة".

وفي بيان مشترك، نددت سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وبولندا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي بـ"العنف بما في ذلك الهجمات ضد المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني".

وأكدت السفارات أن "التسوية الشاملة والدائمة للخلافات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع هي أولوية ملحة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الحوار السياسي السلمي".