الجيش المصري: نجري جميع التنسيقات لتأمين عودة كافة عناصرنا من السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الجيش المصري، الأربعاء، إجراء "جميع التنسيقات" لتأمين عودة كافة عناصره من السودان.

وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت، في وقت سابق من الأربعاء، بمغادرة جميع الجنود المصريين المحتجزين لدى قوات"الدعم السريع" السودان، وأن الدفعة الأولى منهم وصلت القاهرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، في بيان، عبر صفحته على فيسبوك: "في إطار تناول العديد من وسائل الاعلام المختلفة لبيانات بشأن عودة عناصر من القوات المسلحة المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية طبقا للبروتوكول الموقع بين الدولتين، تؤكد القوات المسلحة المصرية بأنها تجري جميع التنسيقات مع جهات الإختصاص المختلفه بدولة السودان الشقيقة لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن" وأضاف أنه "سيتم إصدار بيان لاحق يحوي كافة التفاصيل".

يذكر أن قوات "الدعم السريع" السودانية كانت أعلنت، في وقت سابق من يوم الأربعاء، نقل الجنود المصريين من مطار مروي إلى العاصمة، الخرطوم، الأربعاء، مؤكدة أنها ستسلمهم "عندما تكون الفرصة سانحة".

وقالت "الدعم السريع" على تويتر: "تعلن قوات الدعم السريع، نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت مع القوات الانقلابية السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم".

وتابعت: "نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد".

وكان قائد قوات "الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو، الشهير باسم "حميدتي"، قال إن القوات المصرية المتحفظ عليها في قاعدة مروي شمالي السودان "في الحفظ والصون"، بعد تناقل مقطع فيديو يظهر احتجاز مجموعة من القوات المصرية في القاعدة، على أثر الاشتباكات بين قوات "الدعم السريع" والجيش السوداني.