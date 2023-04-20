دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال ملهم هندي، المختص بعمل الفلك في جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية إن رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس، غير ممكنة بالعين المجردة، لافتا إلى أنه وبحسب المعطيات الفلكية فإن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر 2023.

جاء ذلك في مقابلة أجراها على قناة الإخبارية السعودية الحكومية، حيث قال: "فلكيا يعتبر الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك لكن بالنسبة للترائي فإن معايير الهلال لم تتوفر وستكون رؤيته غير ممكنه.."

وفي تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قال هندي: "من ظهر غدا الخميس بعد كسوف الشمس ستنتشر صور مثل هذه لهلال العيد بتقنية CCD وهي تقنية تصوير في الاشعة تحت الحمراء وهي غير معتبرة شرعيا لأنها تصور في أشعة فوق القدرات البشرية حيث المعتبر شرعا في الفتاوى التي تأخذ بالرؤية: - العين المجردة - العين باستخدام الاجهزة المقربة (تلسكوب، منظار..)"

ويذكر أن مركز الفلك الدولي قال في بيان، الأربعاء، إن رؤية هلال شهر شوال (بالتقويم الهجري)، الخميس، غير ممكنة بالعين المجردة في العالم العربي، وذلك في بيان يأتي عقب إعلان الجمعية الفلكية السعودية في جدة، الاثنين، أن "الحسابات الفلكية تشير إلى أن، يوم الجمعة المقبل، سيكون غرة شهر شوال"، بحسب ما نقلت عنها في بيان وكالة الأنباء السعودية (واس).