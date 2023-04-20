بعد إعلان السعودية عن موعد عيد الفطر.. أول تعليق للملك سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق له بعد الإعلان عن الجمعة كأول أيام عيد الفطر، أبرز العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، دور المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وتيسير العمرة لملايين الناس كل عام، وأعرب عن أمنيته بأن يعم الاستقرار والأمن المنطقة والعالم بهذه المناسبة.

وقال الملك سلمان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "يسرنا أن نهنئكم بعيد الفطر المبارك، فكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صيام شهر رمضان وقيامه وصالح الأعمال، وأعاده علينا وعليكم أعواماً مديدة، ونحن وأنتم وبلادنا وكل بلدان العالم، ترفل بالأمن والسلام والاطمئنان".

وتابع العاهل السعودي قائلا: "أن من فضل الله وتوفيقه أن خص المملكة دون غيرها من البلدان، بشرف لا يضاهيه شرف، وهو خدمة الحرمين الشريفين، والسهر على راحة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار".

وأردف الملك سلمان بالقول: "وإننا لنفتخر بذلك أشد الفخر، واستشعاراَ للواجب المقدس، وقياماً بالمسؤولية الشريفة، نبذل كل جهد وفكر ومال، ونواصل الليل والنهار، منذ قيام الدولة على يد المؤسس، مروراً بعهود أبنائه الملوك من بعده ونفتخر ونتشرف بمواصلة المهمة، وسنبقى على ذلك بإذن الله دوماً".

وأضاف العاهل السعودي قائلا: "ومن نعم الله التي لا تحصى، أن يسر في رمضان هذا العام، أداء العمرة لملايين المعتمرين نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم، وقد تحقق ذلك بفضل الله أولاً، ثم بالجهود المتواصلة التي بذلتها قطاعات الدولة، لخدمة ضيوف الرحمن، تسهيلاً لأداء عباداتهم والقيام بنسكهم".

وختم الملك سلمان بالقول: "إن من مظاهر العيد السعيد إظهار الفرح والتواصل والتسامح، والاهتمام بذوي الحاجات، أدام الله علينا وعليكم الفرح والسرور. ونرجو الله أن يحل العيد ومعه أنباء الاستقرار والأمن والطمأنينة لمنطقتنا، وللعالم أجمع بحوله وقوته تبارك وتعالى"، حسب تعبيره.

وكانت االمحكمة العُليا السعودية قد أعلنت في وقت سابق الخميس أن الجمعة سيكون أول أيام عيد الفطر بعد النجاح برؤية الهلال، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.