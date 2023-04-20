"حميدتي": لا مانع من تطبيق هدنة في العيد.. وأرفض التفاوض مع البرهان

(CNN)-- قال قائد قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية السودانية، الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، الخميس، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، إنه "مستعد لتطبيق هدنة خلال عيد الفطر"، وذلك بعد نحو أسبوع من اشتباكات "الدعم السريع" والجيش السوداني.

وأضاف حميدتي أن "ليس لديه مانع" بشأن الهدنة خلال العيد، لكنه قال إن "الجيش السوداني يواصل قصف قوات الدعم"، وتابع: "نحن ندعو إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار لفترة محددة، لكن الطرف الآخر لا يريد ذلك".

وقال إن "قوات الدعم السريع لا تتحدث عن الجلوس مع مجرم"، في إشارة إلى البرهان، وأضاف: "نحن نتفاوض منذ عامين دون أي نتائج".

وذكر: "البرهان هو من بدأ المعارك وهو المسؤول عن قتل الشعب السوداني فلا مفاوضات معه في المستقبل"، ونحن ندافع عن تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي في البلاد"، حسب قوله.

وقال حميدتي: "الهدف من العملية العسكرية هو التخلص من البرهان وسجنه وبدء عملية التحول الديمقراطي"، حسب تعبيره.

وذكر أن "قوات الدعم السريع تلقت دعوات من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي لتثبيت الهدنة".