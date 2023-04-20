البرهان يوضح موقفه من إجراء مفاوضات مع "حميدتي"

(CNN)-- نفى قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان احتمالات إجراء مفاوضات مستقبلية مع خصمه قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وعندما سأل صحفي في قناة "الجزيرة" البرهان "عما إذا كان التفاوض لا يزال خيارا؟"، أجاب: "لا نرى طرفا يمكن أن نتفاوض معه في الوقت الحالي"، وأضاف: "الطرف الآخر وعد بتدمير الجيش السوداني، وبحكم السودان، ووعد الشعب السوداني بالحزن والضيق".

وقال البرهان إن القتال في الخرطوم يتمركز الآن حول المطار وبالقرب من القيادة العامة للجيش بينما دُمرت معظم نقاط قوات "الدعم السريع" في المدن المجاورة.

ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق من هذا الادعاء.

وقال قائد الجيش السوداني: "لا نريد صراعا ولا نريد حربا .. لا نحارب في الأحياء السكنية"، وأضاف أن جيشه لم يواجه بعد قوات "الدعم السريع" خارج "المناطق العسكرية"، لكن القوات المسلحة لديها القدرة على القيام بذلك.